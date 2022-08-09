Пожар после взрывов на аэродроме в Крыму локализован
Локализован пожар на военном аэродроме в Сакском районе Крыма, начавшийся произошел взрыв. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В тушении принимают участие силы Министерства обороны, МЧС и местные спасательные службы.
По информации Минобороны РФ, во вторник, 9 августа в расположении аэродрома у населенного пункта Новофедоровка произошёл взрыв нескольких авиационных боеприпасов. На самом аэродроме никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, утверждают в ведомстве.
Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших в результате ЧП. Смертельное ранение получил, по предварительным данным, местный житель, в момент взрыва он находился в магазине, когда в него попал осколок.
В Минобороны назвали нарушение правил пожарной безопасности в качестве основной версии причины ЧП на аэродроме, передает РИА Новости.
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