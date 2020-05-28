Крупные компании в РФ задумались о переходе на «удалёнку» после пандемии
Оставить часть сотрудников на удаленной работе после стабилизации эпидситуации в России намерены некоторые крупные компании. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на заявления пресс-служб предприятий.
Так, о переходе на «удалёнку» задумались в «Газпром нефти». В качестве одного из вариантов там могут внедрить комбинированный подход к дистанционному формату занятости – он предусматривает как очный, так и онлайн-режимы работы.
Переход на полную или частичную удаленную работу планируют и в «Ростелекоме», «Северстали» и «ФосАгро», подчеркивает Москва 24.
Накануне НСН писала, что в России необходимо легализовать дистанционный режим работы – так называемую «удалёнку». Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, пандемия коронавируса лишь ускорила принятие этого решения.
По словам главы Минэкономразвития, очень многие россияне, находясь на самоизоляции, почувствовали вкус удаленной работы, и далеко не все теперь готовы тратить время на то, чтобы добираться до офиса и места обратно.
Позже Владимир Путин в ходе прошедшего в среду, 27 мая, совещания предложил упростить регулирование удаленного режима работы в стране. Однако в то же время он призвал защитить права работников.
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