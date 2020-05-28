Крупные компании в РФ задумались о переходе на «удалёнку» после пандемии

Оставить часть сотрудников на удаленной работе после стабилизации эпидситуации в России намерены некоторые крупные компании. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на заявления пресс-служб предприятий.

Так, о переходе на «удалёнку» задумались в «Газпром нефти». В качестве одного из вариантов там могут внедрить комбинированный подход к дистанционному формату занятости – он предусматривает как очный, так и онлайн-режимы работы.

Переход на полную или частичную удаленную работу планируют и в «Ростелекоме», «Северстали» и «ФосАгро», подчеркивает Москва 24.