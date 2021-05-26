Крупные IT-компании обязали локализовать базы данных в России до 1 июля

Крупные IT-компании (Facebook, Twitter и другие) обязаны локализовать базы данных российских пользователей на территории РФ до 1 июля. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на заседании ведомства.

Накануне глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил также, что закон, обязывающий крупные иностранные интернет-компании создавать свои представительства в России, коснётся, например, соцсетей Facebook, Instagram, TikTok и Twitter.