Крупные IT-компании обязали локализовать базы данных в России до 1 июля

Крупные IT-компании (Facebook, Twitter и другие) обязаны локализовать базы данных российских пользователей на территории РФ до 1 июля. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на заседании ведомства.

Накануне глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил также, что закон, обязывающий крупные иностранные интернет-компании создавать свои представительства в России, коснётся, например, соцсетей Facebook, Instagram, TikTok и Twitter.

Хинштейн призвал Роскомнадзор к активным шагам по деанонимизации в интернете

По его словам, в случае принятия документа под новые нормы попадут Gmail, Google и Bing, платформы YouTube и Twitch, мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber. Кроме того, работать в соответствии с законом придётся Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, Aliexpress, Ikea и Iherb.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pexels.com // Kaboompics.com
ТЕГИ:РоскомнадзорTwitterFacebook
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры