Хинштейн призвал Роскомнадзор к активным шагам по деанонимизации в интернете

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал Роскомнадзор к активной работе по деанонимизации в интернете для борьбы с киберпреступностью.

По его словам, если вопрос деанонимизации не будет решен, доля IT-преступлений будет возрастать, угрожая национальной безопасности страны.

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Депутат также отметил, что необходимо изучить уже накопленную практику по делам об экстремистской деятельности, распространения фейк-ньюс, о неуважении к государственным символам и так далее.

Хинштейн добавил, что сегодня более 70% мошеннических действий совершаются с использованием интернет-технологий.

Ранее управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что инициатива Роскомнадзора о регистрации новых пользователей социальных сетей и мессенджеров по паспорту является избыточной и бессмысленной.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоскомнадзорКиберпреступностьИнтернет
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