Хинштейн призвал Роскомнадзор к активным шагам по деанонимизации в интернете

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал Роскомнадзор к активной работе по деанонимизации в интернете для борьбы с киберпреступностью.

По его словам, если вопрос деанонимизации не будет решен, доля IT-преступлений будет возрастать, угрожая национальной безопасности страны.