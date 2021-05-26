Хинштейн призвал Роскомнадзор к активным шагам по деанонимизации в интернете
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал Роскомнадзор к активной работе по деанонимизации в интернете для борьбы с киберпреступностью.
По его словам, если вопрос деанонимизации не будет решен, доля IT-преступлений будет возрастать, угрожая национальной безопасности страны.
Депутат также отметил, что необходимо изучить уже накопленную практику по делам об экстремистской деятельности, распространения фейк-ньюс, о неуважении к государственным символам и так далее.
Хинштейн добавил, что сегодня более 70% мошеннических действий совершаются с использованием интернет-технологий.
Ранее управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что инициатива Роскомнадзора о регистрации новых пользователей социальных сетей и мессенджеров по паспорту является избыточной и бессмысленной.
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