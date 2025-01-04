СМИ: Банки в РФ запустят социальные вклады до 1 июля

Крупнейшие российские банки до 1 июля запустят социальный вклад. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на участников рынка.

«Это новый финансовый продукт, критерии которого прописаны в законе. Ставка по нему будет выгоднее, чем по обычным вкладам, а сумма не должна превышать 50 тыс. руб. Разработан он для людей с невысокими доходами, которые получают государственную поддержку», — отмечает издание.

Так, вклад прорабатывают и планируют его запуск в Альфа-Банке. В организации не уточнили, какие ставки будут действовать для этого продукта. В свою очередь, ПСБ намерен запустить социальный вклад в соответствии с требованиями закона, но при этом уже предложил вклад для граждан с небольшим уровнем сбережений. Его сумма не должна превышать 50 тысяч рублей, а ставка составляет 30%.

«Российская газета» отмечает, что процентная ставка по социальному вкладу должна ориентироваться на доходность конкретного банка и соответствовать максимуму по вкладу до одного года для розничных клиентов. Такие вклады можно будет пополнить в любое время или снять деньги без комиссий и уменьшения ставки. Проценты клиенту выплачиваются ежемесячно. При этом человек может иметь только один соцвклад. Пока такие продукты появятся лишь в 13 системно значимых банках.

Ранее стало известно, что вклады и накопительные счета есть почти у 85% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

