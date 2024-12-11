Роскачество: Почти у 85% россиян есть вклады и накопительные счета

Почти у 85% россиян есть вклады и накопительные счета, говорится в исследовании Роскачества.

Так, 52% граждан пополняют накопительные счета раз в месяц, еще 15% рассказали, что делают это раз в квартал, а 9% пополняют счета раз в шесть месяцев. Только 2,4% пополняют накопления таким образом каждый день. При этом большинство россиян признались, что считают вклады сегодня более выгодными, чем такие счета.

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Ставки по вкладам в России достигнут максимальных значений этой зимой, а потом пойдут на спад, на пике они могут вырасти до 25%, заявил ранее зампред правления ВТБ Георгий Горшков. По его словам, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19–20% с лучшими предложениями в районе 23–24%.

В декабре лучше открывать вклады на срок не более трех месяцев, так как в 2025 году ставки будут расти вслед за ростом ключевой, такой тренд сохранится, рассказал экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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