Роскачество: Почти у 85% россиян есть вклады и накопительные счета

Ставки по вкладам в России достигнут максимальных значений этой зимой, а потом пойдут на спад, на пике они могут вырасти до 25%, заявил ранее зампред правления ВТБ Георгий Горшков. По его словам, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19–20% с лучшими предложениями в районе 23–24%.

В декабре лучше открывать вклады на срок не более трех месяцев, так как в 2025 году ставки будут расти вслед за ростом ключевой, такой тренд сохранится, рассказал экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев «Радиоточке НСН».

