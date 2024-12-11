Роскачество: Почти у 85% россиян есть вклады и накопительные счета
Почти у 85% россиян есть вклады и накопительные счета, говорится в исследовании Роскачества.
Так, 52% граждан пополняют накопительные счета раз в месяц, еще 15% рассказали, что делают это раз в квартал, а 9% пополняют счета раз в шесть месяцев. Только 2,4% пополняют накопления таким образом каждый день. При этом большинство россиян признались, что считают вклады сегодня более выгодными, чем такие счета.
Ставки по вкладам в России достигнут максимальных значений этой зимой, а потом пойдут на спад, на пике они могут вырасти до 25%, заявил ранее зампред правления ВТБ Георгий Горшков. По его словам, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19–20% с лучшими предложениями в районе 23–24%.
В декабре лучше открывать вклады на срок не более трех месяцев, так как в 2025 году ставки будут расти вслед за ростом ключевой, такой тренд сохранится, рассказал экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меркель рассказала, что в 2006 году Путин подарил ей плюшевую собаку
- СМИ: Кондитерские изделия подорожают к Новому году на 10-20%
- Роскачество: Почти у 85% россиян есть вклады и накопительные счета
- Парламент Приднестровья ввел режим чрезвычайного экономического положения
- Глава ЦОДД: На дорогах Москвы больше не будет муляжей дорожных камер
- Шадаев: Инфраструктурой 5G к 2030 году обеспечат 16 городов
- Сергей Боярский рассказал о планах работы на посту главы комитета ГД по информполитике
- Трамп назвал приоритетом решение «проблемы Украины с Россией»
- «Ничего не решают!»: Сербия и Венгрия не дадут Болгарии перекрыть поставки газа из РФ
- В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru