Крупнейший в истории России бриллиант продадут на аукционе

Крупнейший в истории России бриллиант «Новое солнце» весом более 100 карат планируют продать на аукционе. Об этом рассказал глава Якутии Айсен Николаев в беседе с ТАСС.

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Сам алмаз (до огранки) весил в два раза больше. Бриллиант обладает редким фантазийным цветом Vivid Yellow.

Возможную дату проведения торгов Николаев не назвал.

В начале апреля стало известно о завершении огранки «Нового солнца». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», над огранкой трудилась команда из 15 лучших в стране специалистов, чей стаж работы в данной сфере превышает 30 лет.

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ФОТО: "Алроса"
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