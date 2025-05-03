Крупнейший в истории России бриллиант продадут на аукционе
Крупнейший в истории России бриллиант «Новое солнце» весом более 100 карат планируют продать на аукционе. Об этом рассказал глава Якутии Айсен Николаев в беседе с ТАСС.
Сам алмаз (до огранки) весил в два раза больше. Бриллиант обладает редким фантазийным цветом Vivid Yellow.
Возможную дату проведения торгов Николаев не назвал.
В начале апреля стало известно о завершении огранки «Нового солнца». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», над огранкой трудилась команда из 15 лучших в стране специалистов, чей стаж работы в данной сфере превышает 30 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru