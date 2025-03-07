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Песков: Россия может ответить на милитаризацию Европы

Янтарь в виде сердца возрастом 40-50 миллионов лет нашли под Калининградом

Эрдоган: Турция поддерживает идею о скорейшем прекращении огня на Украине

Ранее в Калининградской области подвели итоги работы полиции по противодействию добыче янтаря, напоминает RT .

Уникальный янтарь в виде сердца возрастом 40-50 миллионов лет обнаружили под Калининградом, рассказали в пресс-службе янтарного комбината.

Участник Олимпиады попал в список 10 самых разыскиваемых ФБР преступников за наркоторговлю

Кремль прокомментировал призыв Трампа к ядерному разоружению ВС РФ ударили по питающей ВПК Украины энергоинфраструктуре ЦРУ начало массовое сокращение сотрудников Хинштейну вручили одну из высших наград Росгвардии Участник Олимпиады попал в список 10 самых разыскиваемых ФБР преступников за наркоторговлю

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