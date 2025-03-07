Янтарь в виде сердца возрастом 40-50 миллионов лет нашли под Калининградом

Уникальный янтарь в виде сердца возрастом 40-50 миллионов лет обнаружили под Калининградом, рассказали в пресс-службе янтарного комбината.

В Калининградской области нашли редкий янтарь с иголками доисторической сосны

Специалисты называют получившуюся комбинацию оттенков шуткой природы и большим сюрпризом.

«Какие бурные процессы привели именно к такому причудливому сочетанию мы, скорее всего, никогда не узнаем», - отметили в янтарном комбинате.

Ранее в Калининградской области подвели итоги работы полиции по противодействию добыче янтаря, напоминает RT.

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ФОТО: пресс-служба янтарного комбината
ТЕГИ:УченыеКалининградская Область

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