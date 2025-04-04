«Новое Солнце»: Завершена огранка самого крупного бриллианта в истории России

Группа алмазодобывающих компаний «АЛРОСА» объявила о завершении работы по огранке самого крупного бриллианта в истории России. Речь идёт об уникальном камне редкого фантазийного цвета Vivid Yellow. Вес бриллианта после огранки превышает 100 карат. Сам алмаз весил в два раза больше.

Драгоценность получило наименование «Новое Солнце». Как пояснили в компании, название отражает удивительную историю сверхкрупного алмаза насыщенного медово-золотистого цвета. Его добыли на арктическом россыпном месторождении Эбелях в Анабарском улусе Якутии. Сам алмаз назвали «Рассвет».

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», над огранкой трудилась команда из 15 лучших в стране специалистов, чей стаж работы в данной сфере превышает 30 лет. Для начала была создана 3D-модель алмаза, после чего проведен спектральный анализ, а затем разработаны виртуальные проекты всех возможных форм бриллиантов.

В общей сложности работа над шедевром ювелирного искусства потребовала более двух лет. Её успешное завершение подчеркивает высокий статус России в мировой алмазно-бриллиантовой отрасли, подчеркнули в компании.

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Фото: alrosa.ru
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