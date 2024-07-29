Крупнейшие фармкомпании сократили выплаты российским врачам
Крупнейшие мировые фармацевтические компании сократили зарплаты российским врачам, передает РБК со ссылкой на отчеты компаний, входящих в Ассоциацию международных фармпроизводителей (Association of International Pharmaceutical Manufacturers, AIPM).
Так, по информации издания, в 2023 году на 16,9% сократились выплаты российским специалистам за участие в научных конференциях, консультации, на расходы за проживание и поездки. На это указывают отчеты крупных корпораций как Pfizer, Takeda, Bayer, Teva, Novo Nordisk, Servier, Gilead, CSL Behring, GSK и Astellas.
Немецкая компания Bayer в частности уменьшила размер выплат российским врачам с 366,6 миллиона до 230,6 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что средняя зарплата травматолога в этом году достигла 79,8 тысячи рублей. Это на шесть тысяч рублей больше, чем в прошлом году, и на 20,7 тысяч рублей больше, чем в 2022 году, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru