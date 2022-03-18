Крупная бытовая техника в России подорожала в среднем на 50%

В России крупная бытовая техника за последние три недели подорожала в среднем на 50%, следует из исследования сервиса Price.ru.

При этом отмечается, что спрос на эту категория товаров увеличился на 123% с 24 февраля.

Также сообщается, что больше всего дорожает крупная техника для кухни – российские и белорусские холодильники подорожали на 57%, их немецкий аналог – на 105%. Значительно выросли цены на посудомойки (в среднем на 48%), на варочные панели (91%).