Крупная бытовая техника в России подорожала в среднем на 50%
В России крупная бытовая техника за последние три недели подорожала в среднем на 50%, следует из исследования сервиса Price.ru.
При этом отмечается, что спрос на эту категория товаров увеличился на 123% с 24 февраля.
Также сообщается, что больше всего дорожает крупная техника для кухни – российские и белорусские холодильники подорожали на 57%, их немецкий аналог – на 105%. Значительно выросли цены на посудомойки (в среднем на 48%), на варочные панели (91%).
По данным исследования, особым спросом пользуются стиральные машины и кондиционеры.
При этом с конца февраля ряд поставщиков ретейлера X5 Group отказываются от промоакций и скидок на продукцию, сообщает РБК со ссылкой на компанию. Большинство поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а предупреждают торговые сети, что берут паузу, после чего намерены вернуться с новым промопланом.
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