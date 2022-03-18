Крупная бытовая техника в России подорожала в среднем на 50%

В России крупная бытовая техника за последние три недели подорожала в среднем на 50%, следует из исследования сервиса Price.ru.

При этом отмечается, что спрос на эту категория товаров увеличился на 123% с 24 февраля.

Также сообщается, что больше всего дорожает крупная техника для кухни – российские и белорусские холодильники подорожали на 57%, их немецкий аналог – на 105%. Значительно выросли цены на посудомойки (в среднем на 48%), на варочные панели (91%).

Купим и без скидок? Россиян предупредили о новых «корректировках» цен

По данным исследования, особым спросом пользуются стиральные машины и кондиционеры.

При этом с конца февраля ряд поставщиков ретейлера X5 Group отказываются от промоакций и скидок на продукцию, сообщает РБК со ссылкой на компанию. Большинство поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а предупреждают торговые сети, что берут паузу, после чего намерены вернуться с новым промопланом.


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