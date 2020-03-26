Круизному лайнеру запретили заходить в порт Владивостока

На борту судна в данный момент находятся 478 пассажиров из разных стран. Во Владивостоке лайнер должны были дозаправить, пополнить запасы, также на борт должен был подняться сменный экипаж, уточняет ТАСС. Круизный лайнер Costa NeoRomantica ходит под флагом Италии, судно может вмещать до 1800 человек.

Отметим, что в Москве на фоне распространения COVID-19 в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, столовые , крупные парки и парикмахерские.



При этом работа аптек, продуктовых магазинов и ряда других организаций ограничиваться не будет, отмечает RT.

