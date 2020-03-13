Россияне снова оказались в ловушке COVID-19 на круизном судне

Десятки граждан России вновь оказались заблокированы на борту круизного лайнера в связи с коронавирусом. На этот раз речь идёт о Costa Magica, судно дрейфует в Карибском море у побережья острова Мартиника. Все пассажиры помещены на карантин, COVID-19 заподозрен у пятерых, сейчас проверяют анализы всех без исключения туристов.

Costa Magica заблокирован в море, его окружают полицейские суда. Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, всего на борту лайнера находятся 20 наших соотечественников – из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска и других городов.

Российские отдыхающие с этого круиза уже пропустили свой вылет на родину. При этом круизный оператор не информирует о дальнейших действиях. Каждому туристу перевели по 450 евро на карточку, а также пообещали компенсировать целиком стоимость путёвки при приобретении следующего круиза, отмечает Утро.ру.

Данные по числу россиян на борту разнятся. Так в компании Costa Crociere – владельце судна, утверждают, что на лайнере плывут 30 граждан РФ. Всего же на судне путешествуют 2 тыс. 309 пассажиров и работают 960 членов экипажа..

Ранее российские туристы оказались в ловушке на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии.

