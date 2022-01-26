«Кровавая баня!» Зоозащитник предложила чиновникам «начать с себя», а не с усыпления бродячих собак
Власти не хотят решать проблемы, пока не прольется кровь, превратив закон о стерилизации бездомных собак в «золотое дно», сказала НСН Олеся Борисенко.
За поведение бездомных собак должны отвечать городские власти, которые годами не решают проблемы со стаями, нападающими на людей, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко.
Ранее сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов заявил о разработке в регионе законопроекта, предполагающего не только отлов особо опасных пород бродячих собак, но и их усыпление, пишут РИА Новости. За несколько дней до этого стая собак загрызла в Забайкалье первоклассницу.
«Словосочетание «опасных пород бродячих собак» не имеет смысла, потому что в принципе нет «опасных пород», а бездомные собаки в 99% случаев не породистые. Если мы говорим об усыплении опасных собак, отловленных с улицы, это вопрос многогранный. У нас в стране, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Власти не хотят решать проблему до момента ее эскалации, когда уже кровь польется. И сейчас после этой истории пытаются сделать кровавую баню из проблемы бездомных собак», - сказала Борисенко.
По ее словам, за поведение животных должен отвечать человек, однако законы в этой сфере не работают, превратившись в «золотое дно» для чиновников.
«Собака – это животное, она не знает правил поведения. Если у собаки есть владелец, то его наказывают, если она кого-то покусала. А чьи бездомные собаки? Хоть они и являются безнадзорными, но принадлежат городу и за их поведение отвечает администрация. И поэтому нужно начать с себя, а не с собак. То, что произошло, это страшно, но причина того, что эти собаки разорвали ребенка, - не только в них. Это не волки, которые вышли из леса, а собаки, которые живут в городе, но у нас не работает система регулировки численности собак. И закон об отлове и стерилизации тоже не работает, потому что деньги разворовываются. Для некоторых чиновников это золотое дно. Не редки случаи, когда волонтеры подбирают собак с биркой в ухе, которых типа стерилизовали, а она со щенками», - подчеркнула зоозащитник.
По ее словам, инициатива Михайлова мертворожденная, и является попыткой «поставить галочку»
«Эта инициатива сама по себе неплоха, но она мертворожденная и не будет работать. Да, на улице не должно быть бесхозных и агрессивных собак, но, прежде чем новые инициативы выдвигать, посмотрите, что уже есть и «допилите» старое. Сейчас, если написать заявление в полицию о том, что бегает бездомная стая и нападает на детей, никто вам не поможет, пока ребенка не загрызут, эта ситуация годами происходит. Это попытка сыграть на резонансе и себе галочку поставить, что вот, я тоже этой проблемой занимаюсь. Нет, этим надо заниматься в другом ключе. Не нужно новых инициатив, пока не работают старые, доделайте то, что вы начали», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
В выходные стало известно, что в селе Домна Читинского района Забайкальского края стая бродячих собак насмерть загрызла семилетнюю девочку.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения местных жителей, которые жаловались на отсутствие решения проблемы с бродячими собаками многие годы. Он также поручил разработать изменения в действующее законодательство по отлову бродячих собак.
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