«Кровавая баня!» Зоозащитник предложила чиновникам «начать с себя», а не с усыпления бродячих собак

За поведение бездомных собак должны отвечать городские власти, которые годами не решают проблемы со стаями, нападающими на людей, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко.

Ранее сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов заявил о разработке в регионе законопроекта, предполагающего не только отлов особо опасных пород бродячих собак, но и их усыпление, пишут РИА Новости. За несколько дней до этого стая собак загрызла в Забайкалье первоклассницу.