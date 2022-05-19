«Кроме долларов и евро»: ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты

До этого срока можно будет купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков после 9 апреля.

Валюту других стран буду продавать физлицам без ограничений.

19 мая в ходе торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что нет «ничего хорошего» в нынешнем укреплении рубля.

