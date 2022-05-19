«Кроме долларов и евро»: ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты

Центробанк снял с 20 мая ограничения на продажу россиянам наличной валюты, кроме долларов и евро, сообщает ТАСС.

«Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются до 9 сентября», - говорится в сообщении Банка России.

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года

До этого срока можно будет купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков после 9 апреля.

Валюту других стран буду продавать физлицам без ограничений.

19 мая в ходе торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что нет «ничего хорошего» в нынешнем укреплении рубля.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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