«Кроме долларов и евро»: ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты
Центробанк снял с 20 мая ограничения на продажу россиянам наличной валюты, кроме долларов и евро, сообщает ТАСС.
«Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются до 9 сентября», - говорится в сообщении Банка России.
До этого срока можно будет купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков после 9 апреля.
Валюту других стран буду продавать физлицам без ограничений.
19 мая в ходе торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что нет «ничего хорошего» в нынешнем укреплении рубля.
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