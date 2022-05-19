Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года

Доллар США подешевел 2,31%, об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.

Евро упал ниже 62 рублей впервые с 2017 года

По состоянию на 11:48 мск, курс доллара снизился до 61,98 рубля, а к 11:52 мск американская валюта стала ещё дешевле - 61,75 рубля.

Таким образом доллар стоил менее 62 рублей впервые с января 2020 года.

Ранее Центробанк России объявил о росте реального эффективного курса рубля на 34% в апреле и на 4,3% с начала года, сообщает RT.

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