Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года
19 мая 202212:15
Доллар США подешевел 2,31%, об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.
По состоянию на 11:48 мск, курс доллара снизился до 61,98 рубля, а к 11:52 мск американская валюта стала ещё дешевле - 61,75 рубля.
Таким образом доллар стоил менее 62 рублей впервые с января 2020 года.
Ранее Центробанк России объявил о росте реального эффективного курса рубля на 34% в апреле и на 4,3% с начала года, сообщает RT.
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19 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru