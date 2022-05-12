«Может уйти за 40»: Финансист не предрек россиянам «ничего хорошего» из-за укрепления рубля
Россиянам будет невыгодно хранить сбережения в валюте, так как она будет укрепляться, однако в условиях жестких санкций это не принесет пользы жителям страны, считает финансист Дмитрий Голубовский.
Курс рубля может укрепиться еще сильнее из-за продажи экспортной выручки, однако из-за невозможности проводить транзакции с зарубежными поставщиками для российского бизнеса это не принесет ничего хорошего, отметил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Рубль стал лучшей мировой валютой с начала 2022 года благодаря мерам по контролю за движением капитала. Об этом сообщает Bloomberg. Однако ряд экспертов сомневаются в достоверности укрепления рубля и допускают, что его стоимость на бирже не соответствует реальной, отмечается в публикации.
«Тут нет никакого секрета. Минфин РФ проводил политику искусственного ослабления рубля, формируя те самые резервы, половину которых мы потеряли. Часть экспортной выручки продавалась, на нее покупались доллары, это давило на рубль, поэтому у нас курс был перманентно занижен. Сейчас отменено так называемое бюджетное правило, исходя из которого, какой бы ни была цена на нефть, мы жили так, как будто она $40 за баррель. А сейчас мы начинаем жить так, как должны при цене $100 за баррель. Профицит торгового баланса сейчас рекордный, а при текущей ситуации он будет выправляться. Рубль может уйти до 40 за доллар. Это абсолютно реальный рыночный курс, если раньше на него влиял ЦБ и Минфин, то теперь они лишены такой возможности. Существует правило обязательной продажи экспортной выручки, поэтому сейчас сколько валюты пришло в страну, столько продано. Нет капитальных потоков из-за зеркального дефолта, но эта ситуация, я думаю, навсегда. На других биржах рубль сейчас не торгуется, а курс доллара на валютной бирже Forex 64-69 рублей», - рассказал экономист.
Финансовый эксперт посоветовал жителям РФ избавляться от валюты, подчеркнув, что выгодно вложить доллары и евро сейчас вряд ли получится.
«В рамках российской экономической системы доллар не обеспечен ничем, его имеет смысл сменять на золото, потому что это некая универсальная ликвидность, признаваемая человечеством ценность. В ситуации, когда российская банковская система лишена возможности отражать в своих активах иностранную валюту, она не стоит ничего. Она имеет хождение лишь постольку, поскольку есть инерция мышления. Ну и пока еще существует правило банковской системы, согласно которому ваши валютные вклады могут быть выданы в рублях, хотя ЦБ мог их просто заморозить, потому что в своих активах российские банки их отражать не могут. Их могут выдать рублями или еще имеющимися в обороте бумажками. Но я знаю, что инфляция долларовая 8,5%, поэтому в бумажках, не имея возможности инвестировать, ничего не сохранить. Рубль по крайней мере можно вложить в госдолг, положить на депозит… На валюту будет 3% годовых. Эта ситуация может измениться только в том случае, если во втором полугодии упадут цены на энергоресурсы. Тогда доллар вырастет, а рубль упадет. Но прогнозировать это трудно. Если говорить о моей точке зрения, то я бы советовал продавать, но, может быть, если вы готовы брать на себя риск владения, то можно держать ее до осени и дождаться курса по 80. Но можете и не дождаться, гарантии никто не даст. То, что я сейчас вижу – спрос на нефть высокий, он будет падать, конечно же, но медленно. Цена на российскую нефть запредельно высока, даже с дисконтом в 30% она продается по $80 за баррель. Это вдвое выше цены, которая была в бюджетном правиле», - объяснил финансовый эксперт.
При этом «ничего хорошего» в таком укреплении рубля нет, считает он.
«Кто выкупит всю эту валюту, которая сейчас поступает в страну, я не знаю. Тем более, что и внешняя торговля затруднена. Раньше эта валюта могла превратиться в инвестиции, хотя бы в основные фонды. При сильном курсе рубля у предприятий была мотивация покупать станки, оборудование, но сейчас же это невозможно. Сильный курс валюты – это очень плохо, не думайте, что это хорошо! Единственное, что это будет стимулировать, так это импорт из стран, с которыми еще не разорваны отношения. Будут у нас дешевый чай, кофе, китайские вещи – некоторое время, пока нефть дорогая. Вот и всё. Что здесь можно сделать – я вообще не представляю. Ничего хорошего в том, что происходит, я не вижу», - подвел итоги Голубовский.
Ранее в четверг курс евро упал ниже 68 рублей, а доллар подешевел до 65 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Обе валюты достигли минимальных значений с января-февраля 2020 года.
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