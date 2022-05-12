«Может уйти за 40»: Финансист не предрек россиянам «ничего хорошего» из-за укрепления рубля

Курс рубля может укрепиться еще сильнее из-за продажи экспортной выручки, однако из-за невозможности проводить транзакции с зарубежными поставщиками для российского бизнеса это не принесет ничего хорошего, отметил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Рубль стал лучшей мировой валютой с начала 2022 года благодаря мерам по контролю за движением капитала. Об этом сообщает Bloomberg. Однако ряд экспертов сомневаются в достоверности укрепления рубля и допускают, что его стоимость на бирже не соответствует реальной, отмечается в публикации.

«Тут нет никакого секрета. Минфин РФ проводил политику искусственного ослабления рубля, формируя те самые резервы, половину которых мы потеряли. Часть экспортной выручки продавалась, на нее покупались доллары, это давило на рубль, поэтому у нас курс был перманентно занижен. Сейчас отменено так называемое бюджетное правило, исходя из которого, какой бы ни была цена на нефть, мы жили так, как будто она $40 за баррель. А сейчас мы начинаем жить так, как должны при цене $100 за баррель. Профицит торгового баланса сейчас рекордный, а при текущей ситуации он будет выправляться. Рубль может уйти до 40 за доллар. Это абсолютно реальный рыночный курс, если раньше на него влиял ЦБ и Минфин, то теперь они лишены такой возможности. Существует правило обязательной продажи экспортной выручки, поэтому сейчас сколько валюты пришло в страну, столько продано. Нет капитальных потоков из-за зеркального дефолта, но эта ситуация, я думаю, навсегда. На других биржах рубль сейчас не торгуется, а курс доллара на валютной бирже Forex 64-69 рублей», - рассказал экономист.