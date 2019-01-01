«Крокодилы» для коллекционеров. Автоэксперт оценил ЗИЛы из госрезерва

СМИ сообщают, что в продаже неожиданно появились новые грузовики ЗИЛ-133. В народе их называли «крокодилами» за вытянутые капоты и длинные шасси с двумя мостами. Выпускали их с 1975-го по 1999 год. Автомобили без пробега выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений. Продавец - магазин, который с 2011 года реализует технику и запчасти к ней, - утверждает, что все 25 лет с момента выпуска они стояли в гараже, числясь в государственном резерве. Судя по фото, автомобили действительно пребывают в отличном состоянии. Стоимость одного грузовика - 700 тысяч рублей. Если покупателю потребуется паспорт технического средства (то есть он планирует выезжать на дороги общего пользования), то цена вырастает еще на 50 тысяч.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН усомнился в привлекательности этих моделей грузовых машин для покупателей. Он отметил колоссальный расход топлива и несоответствие авто всем необходимым сегодня требованиям. Наиболее вероятной причиной для покупки эксперт назвал лишь интерес коллекционеров.

«В госрезерве они вполне могли храниться, там такие закрома родины - неизвестно вообще что. Это государственная тайна. Я, например, когда проходил срочную службу, ел консервы пятнадцатилетней давности из госрезерва, очень даже приличные консервы. Так что это далеко не последние автомобили, которые там есть. Но такие машины интересны разве что коллекционерам. С точки зрения сегодняшнего дня, они неинтересны, потому что дико прожорливые. Тогда расход бензина 50 литров на 100 км считался абсолютно нормальным. Вдобавок автомобили не обладают сегодняшним уровнем комфорта и безопасности. Чтобы зарегистрировать такой автомобиль, надо выполнить целый ряд требований. Их надо регистрировать как исторические автомобили. По нашим законам, автомобиль должен соответствовать нормам Евро-4, установлена система «ЭРА-ГЛОНАСС» и так далее. За взятку, наверное, все можно, но только зачем? С точки зрения практики использования, автомобиль не представляет никакого интереса», - заключил он.

Ранее сообщалось о регионах России, жители которых приобретают новые автомобили. По данным аналитического агентства «Автостат», только за первый квартал 2019 года россияне приобрели 323 тысячи новых легковых автомобилей. В тройке регионов, где новые авто наиболее востребованы у покупателей, Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Аналитики отмечают, что более 50% автомобилей владельцы приобрели в кредит.