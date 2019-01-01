Названы регионы России, жители которых приобретают новые автомобили

По данным аналитического агентства «Автостат» 323 тысячи новых легковых автомобилей россияне приобрели только за первый квартал 2019 года.

В тройке регионов, где новые авто наиболее востребованы у покупателей, Москва (45400 экземпляров), Московская область (29900) и Санкт-Петербург (21700).

В десятке регионов: республика Татарстан (14000), Краснодарский край (13000), Республика Башкортостан (11000), Свердловская (10200), Самарская (9800), Челябинская (8300) и Ростовская области (8200).

Аналитики отмечают, что более 50% автомобилей владельцы приобрели в кредит.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН пояснил, почему использование маткапитала на покупку машины выгодно.

