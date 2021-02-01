Есть контакт! «Кривая линия» НСН помогла с банком и приставами

Житель столицы Егор Зубец несколько месяцев не мог воспользоваться госпрограммой для многодетных семей при погашении ипотечного кредита в банке «Дом.РФ». Финансовая организация не принимала пакет документов. После получения редакционного запроса банк связался с клиентом и урегулировал ситуацию. Об этом нам сообщили в пресс-службе банка и подтвердил сам Егор Зубец:

«Это очень приятно. Они мне в пятницу позвонили и сказали, что еще недели две на все утверждения и перечисления, и после этого вопрос будет решен. Теперь я жду 2 февраля, когда что-то произойдет. По крайней мере, со мной связались и начали разговаривать», - рассказал слушатель НСН.

У автора другого обращения, жителя Тверской области Алексея Николаевича Федорова, обнаружился полный тёзка в Самаре: у них совпадают даже даты рождения. Самарский тёзка, однако, оказался злостным должником, вот только судебные приставы Самары почему-то решили обратить взыскания на Федорова-тверского. В частности, уже несколько лет он не мог снять запрет на регистрационные действия со своей автомашины. Трудно поверить, но проблема, не решавшаяся годами, урегулирована за три дня – ровно столько прошло с момента направления запроса НСН в Федеральную службу судебных приставов до получения ответа.

«После получения информации о том, что житель Тверской области ошибочно идентифицирован как должник по исполнительному производству, и подтверждающих данный факт документов. Судебные приставы-исполнители отменили все наложенные ранее ограничения, а также приняли меры к возврату денежных средств указанному гражданину», – говорится в официальном ответе ФССП.

«Кривая линия НСН» ожидает от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко ответа на свой запрос, связанный с письмом жителей городского поселения Тайцы. Они призывают спасти охраняемый ЮНЕСКО памятник архитектуры, который, по их утверждению, находится под угрозой разрушения. Как пишут наши слушатели, главная достопримечательность посёлка – усадьба Демидова - оказалась в ужасающем состоянии: вырваны окна и двери, сломаны лестницы, течет крыша. В 2019 году усадьбу начали было реставрировать, но ремонт так и не был закончен из-за разногласий с подрядчиками. О реакции региональных властей на это обращение – в ближайших выпусках «Кривой линии».

