«Кривая линия» помогла россиянину избавиться от чужого долга

В проект «Кривая линия» обратился житель Тверской области Алексей Николаевич Федоров, который на протяжении нескольких лет объясняет самарской службе судебных приставов, что должником является не он, а его полный тезка, проживающий в Самаре. В 2017 году, отделение судебных приставов Кировского района города Самары наложило запрет на регистрационные действия с машиной Федорова. Он пытался связаться с приставами, но успеха в этом мне достиг: запрет так и остался действительным.

Однако уже спустя три дня после запроса НСН Федеральная служба судебных приставов отреагировала на обращение.

«После получения информации о том, что житель Тверской области ошибочно идентифицирован как должник по исполнительному производству, и подтверждающих данный факт документов, судебные приставы-исполнители отменили все наложенные ранее ограничения, а также приняли меры к возврату денежных средств указанному гражданину», – говорится в официальном ответе ведомства.

В проект «Кривая линия» пришло еще несколько похожих жалоб от людей, чьи полные тезки оказываются в списках должников служб судебных приставов. По этим случаям НСН обратилась за юридической консультацией к президенту Союза адвокатов России Игорю Трунову. По его словам, за подобные действия госслужащего можно привлечь к суду.

«Это недобросовестные действия со стороны государственного служащего, и они могут быть обжалованы в суде с постановкой вопроса о возмещении вреда. Во-первых, возмещение оплаты услуг юриста будет производиться за счет ответчика. Во-вторых, речь идёт о возмещении упущенной выгоды: это потеря дохода из-за уплаты долгов и моральный вред. Это оптимальный вариант. Один раз госслужащий окажется в такой ситуации и больше не захочет допускать подобных ошибок», - рассказал НСН Игорь Трунов.

Добавим, что проект НСН «Кривая линия» открыт для обращений ежедневно. Для того, чтобы отправить заявку и рассказать нам о своей проблеме нужно перейти на страницу проекта и заполнить форму. Журналисты НСН получат ваше обращение в течение одной минуты. Самые актуальные обращение будут озвучены в радиоэфирах НСН на аудиторию в три миллиона слушателей.

