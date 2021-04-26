«Кривая линия» наводит порядок на улицах Королева

О грязи на улицах подмосковных городов Королев и Дзержинский «Кривой линии НСН» рассказали местные жители. После публикации НСН администрация города Дзержинский приступила к наведению порядка.

Накануне выходных «Кривая линия» получила ответ на свой запрос и от администрации Королева. «Автомобильная дорога по улице Тарасовская находится в ведении ГБУ МО «Мосавтодор», - сообщил НСН заместитель главы администрации Владимир Шабалдас, - «Тротуары, а также участки, на которых указаны недостатки в содержании, входят в полосу отвода данной дороги. В соответствии с действующим законодательством работы по содержанию и ремонту указанных объектов осуществляются за счет средств балансодержателя».

Со слов г-на Шабалдаса, «администрацией в рабочем порядке указано ответственной организации на необходимость приведения в нормативное состояние данного участка улично-дорожной сети в возможно короткие сроки».

Вместе с тем, ответ из Госадмтехнадзора Московской области ставит под сомнение непричастность городских чиновников к содержанию улиц, на чистоту которых жалуются жители. Как нам сообщили в ведомстве, «в результате принятых территориальным отделом №33 Госадмтехнадзора Московской области мер, силами администрации г.о. Королев проведены работы по подбору твердых коммунальных отходов по ул. Тарасовская… до составления протокола». Таким образом, получается, что дело-то не в «Автодоре», раз штрафовать должны были городскую администрацию. К тому же, как нам сообщили наши слушатели, мусора если и стало меньше, то ненамного.

Более того, «по фактам ненадлежащего состояния и содержания территорий, прилегающих к частным домовладениям по ул. Тарасовская, в административную комиссию №35 администрации городского округа Королев направлено письмо о принятии мер в рамках представленных полномочий» - говорится в письме Госадмтехнадзора.

Забавная получается история: власти Королева открещиваются от уборки улицы, находящейся в городской черте, «Мосавтодор» хранит молчание, а Госадмтехнадзор спихивает обязанность по уборке на частников, которым весь мусор с Тарасовской и летит.

Но, как бы то ни было, первые результаты достигнуты, пусть и в рабочем порядке. А администрации Королева, видимо, следует не забывать, что ответственность за чистоту на улицах города в первую очередь несут муниципальные власти.