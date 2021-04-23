«Кривая линия» заставила власти Дзержинского взяться за дороги

О проведении конкурса на звание самого грязного города Подмосковья не далее как на прошлой неделе задумалась «Кривая линия НСН». Первыми номинантами стали Королев и Дзержинский. Об ужасной грязи на улицах нам сообщили жители этих городов.

Однако на сегодняшний день диспозиция изменилась. Ответ на запрос НСН поступил из Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

«По результатам осмотра, проведенного территориальным отделом №15 территориального управления Госадмтехнадзора Московской области, за ненадлежащее состояние проезжей части ул. Бондарева, ул. Лесная, ул. Угрешская к административной ответственности привлечено ООО «Армата», - говорится в письме, - «Предписание, выданное в срок до 22.04.2021 года, исполнено».

Таким образом, город Дзержинский перестает быть претендентом на номинацию.

Однако Иван Бояринцеев, как раз и обративший внимание «Кривой линии» на проблемы города Дзержинский, не разделяет наш оптимизм.

«Я проехал сегодня по городу», - рассказал он корреспонденту НСН, - «грязь собрана в аккуратные кучи на краю проезжей части. Но такое бывает всегда. Иногда ее собирают и вывозят, а зачастую она сама под дождем опять расползается по проезжей части».

Тем не менее, «Кривая линия» надеется на лучшее и жесткий контроль Госадмтехнадзора.

Следующий раунд конкурса - после ответа администрации города Королев.