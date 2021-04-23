«Кривая линия» заставила власти Дзержинского взяться за дороги
После обращения «Кривой линии» власти Дзержинского приступили к наведению порядка под надзором подмосковной администрации
О проведении конкурса на звание самого грязного города Подмосковья не далее как на прошлой неделе задумалась «Кривая линия НСН». Первыми номинантами стали Королев и Дзержинский. Об ужасной грязи на улицах нам сообщили жители этих городов.
Однако на сегодняшний день диспозиция изменилась. Ответ на запрос НСН поступил из Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.
«По результатам осмотра, проведенного территориальным отделом №15 территориального управления Госадмтехнадзора Московской области, за ненадлежащее состояние проезжей части ул. Бондарева, ул. Лесная, ул. Угрешская к административной ответственности привлечено ООО «Армата», - говорится в письме, - «Предписание, выданное в срок до 22.04.2021 года, исполнено».
Таким образом, город Дзержинский перестает быть претендентом на номинацию.
Однако Иван Бояринцеев, как раз и обративший внимание «Кривой линии» на проблемы города Дзержинский, не разделяет наш оптимизм.
«Я проехал сегодня по городу», - рассказал он корреспонденту НСН, - «грязь собрана в аккуратные кучи на краю проезжей части. Но такое бывает всегда. Иногда ее собирают и вывозят, а зачастую она сама под дождем опять расползается по проезжей части».
Тем не менее, «Кривая линия» надеется на лучшее и жесткий контроль Госадмтехнадзора.
Следующий раунд конкурса - после ответа администрации города Королев.
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