Критические уязвимости выявили в большинстве российского ПО

Как минимум одна критическая уязвимость есть в коде почти у 70% десктопных и мобильных приложений, которые были разработаны российскими компаниями. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил технический эксперт ИТ-интегратора «Телеком биржа» Евгений Пудовкин.

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По его словам, в мире такого программного обеспечения (ПО) от 75% до 85%, то есть ситуация сложилась «даже хуже, чем в России»,

«Среди возможных причин — в России большое количество разработок делается в интересах госсектора, где есть запрет на использование кода из открытых библиотек», – отметил эксперт.

Пудовкин добавил, что подобные уязвимости в коде могут использоваться злоумышленниками для получения несанкционированного доступа, запуска вредоносных программ и кражи конфиденциальных данных.

Ранее директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско заявил, что разблокировать взломанный мошенниками смартфон iPhone практически невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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