Критические уязвимости выявили в большинстве российского ПО

По его словам, в мире такого программного обеспечения (ПО) от 75% до 85%, то есть ситуация сложилась «даже хуже, чем в России»,

«Среди возможных причин — в России большое количество разработок делается в интересах госсектора, где есть запрет на использование кода из открытых библиотек», – отметил эксперт.

Пудовкин добавил, что подобные уязвимости в коде могут использоваться злоумышленниками для получения несанкционированного доступа, запуска вредоносных программ и кражи конфиденциальных данных.

Ранее директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско заявил, что разблокировать взломанный мошенниками смартфон iPhone практически невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

