СМИ: Система компании «Лукойл» подверглась масштабной хакерской атаке

Сотрудники крупнейшей российской нефтяной компании «Лукойл» утром 26 марта не смогли воспользоваться рабочими компьютерами, так как они были выведены из строя, сообщил Telegram-канал Baza.

Уточняется, что все компьютеры показывали сообщение о поломке. Сейчас доступ к системе клиентских пользователей и внутренним базам компании закрыт. Сбой затронул как головной офис, так и региональный.