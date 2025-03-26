СМИ: Система компании «Лукойл» подверглась масштабной хакерской атаке
Сотрудники крупнейшей российской нефтяной компании «Лукойл» утром 26 марта не смогли воспользоваться рабочими компьютерами, так как они были выведены из строя, сообщил Telegram-канал Baza.
Уточняется, что все компьютеры показывали сообщение о поломке. Сейчас доступ к системе клиентских пользователей и внутренним базам компании закрыт. Сбой затронул как головной офис, так и региональный.
По данным Telegram-канала, руководство попросило сотрудников не входить в систему под своим паролем и логином, чтобы избежать утечки данных.
Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин заявил НСН, что не факт, что компания Keenetic намерено скрывала взлом двухгодичной давности, может быть, она вела переговоры с серыми хакерами, которые пытались продать ей данные о «багах» в системе, но личные данные пользователей не должны были утечь в сеть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru