Центробанк: Сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны для карт MasterCard и Visa в РФ

«Для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис Mir Pay. Его можно установить на смартфон на базе Android. Mir Pay позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты «Мир» уже более 80 российских банков», — цитирует сообщение регулятора РИА Новости.

Ранее сообщалось, что денежные средства на картах Visa и Mastercard в российских банках сохранены и доступны. Банковские карты действительны на территории России до конца срока, сообщили в ЦБ РФ.

