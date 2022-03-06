Центробанк: Сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны для карт MasterCard и Visa в РФ

В России сервисы Apple Pay и Google Pay для карт платежных систем MasterCard и Visa станут недоступны. Об этом сообщает Центральный банк (ЦБ) 6 марта, в воскресенье.

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«Для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис Mir Pay. Его можно установить на смартфон на базе Android. Mir Pay позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты «Мир» уже более 80 российских банков», — цитирует сообщение регулятора РИА Новости.

Ранее сообщалось, что денежные средства на картах Visa и Mastercard в российских банках сохранены и доступны. Банковские карты действительны на территории России до конца срока, сообщили в ЦБ РФ.

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
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