Центробанк: Сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны для карт MasterCard и Visa в РФ
В России сервисы Apple Pay и Google Pay для карт платежных систем MasterCard и Visa станут недоступны. Об этом сообщает Центральный банк (ЦБ) 6 марта, в воскресенье.
«Для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис Mir Pay. Его можно установить на смартфон на базе Android. Mir Pay позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты «Мир» уже более 80 российских банков», — цитирует сообщение регулятора РИА Новости.
Ранее сообщалось, что денежные средства на картах Visa и Mastercard в российских банках сохранены и доступны. Банковские карты действительны на территории России до конца срока, сообщили в ЦБ РФ.
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