«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки шоколадных батончиков Mars

Сети супермакетов «Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки шоколадных батончиков и жевательной резинки Mars. Об этом сообщает РБК.

СМИ: В России подорожают Snickers, Twix, Alpen Gold, Picnic и Oreo

Речь идёт о продукции «дочки» американской компании в России. Это Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», M&Ms и Skittles, Orbit, Eclipse, Wrigley's.

В компании X5 указали, что причиной отказа от закупок стали предложенные поставщиком закупочные цены, которые ритейлер назавл «не соответствующими принципам справедливого ценообразования». При этом ритейлер заверил, что пустых полок в «Пятерочке» и «Перекрестке» не будет.

«Остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей», — заключили в компании.

Ранее компанию Mars оштрафовали на 14,5 тысячи долларов из-за упавших в чан с шоколадом работников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:ЦеныКонфетыМагазиныШоколад

Горячие новости

Все новости

партнеры