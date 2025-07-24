«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки шоколадных батончиков Mars

Речь идёт о продукции «дочки» американской компании в России. Это Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», M&Ms и Skittles, Orbit, Eclipse, Wrigley's.

В компании X5 указали, что причиной отказа от закупок стали предложенные поставщиком закупочные цены, которые ритейлер назавл «не соответствующими принципам справедливого ценообразования». При этом ритейлер заверил, что пустых полок в «Пятерочке» и «Перекрестке» не будет.

«Остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей», — заключили в компании.

Ранее компанию Mars оштрафовали на 14,5 тысячи долларов из-за упавших в чан с шоколадом работников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

