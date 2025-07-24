«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки шоколадных батончиков Mars
Сети супермакетов «Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки шоколадных батончиков и жевательной резинки Mars. Об этом сообщает РБК.
Речь идёт о продукции «дочки» американской компании в России. Это Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», M&Ms и Skittles, Orbit, Eclipse, Wrigley's.
В компании X5 указали, что причиной отказа от закупок стали предложенные поставщиком закупочные цены, которые ритейлер назавл «не соответствующими принципам справедливого ценообразования». При этом ритейлер заверил, что пустых полок в «Пятерочке» и «Перекрестке» не будет.
«Остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей», — заключили в компании.
Ранее компанию Mars оштрафовали на 14,5 тысячи долларов из-за упавших в чан с шоколадом работников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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