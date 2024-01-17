Крещенские купания пройдут в Москве на 42 площадках

Специалисты оборудовали 49 майн и 10 купелей с деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями. На местах будут работать раздевалки, пункты обогрева и питания, передвижные туалеты.

Во всех местах крещенских купаний будут дежурить спасатели. Водолазы заранее провели проверку отведенных для купаний мест.

Крещенские купания могут быть опасны для неподготовленных людей и для тех, у кого есть склонности к сердечно-сосудистым заболеваниям и к инсультам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

