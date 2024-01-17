Крещенские купания пройдут в Москве на 42 площадках
В Москве подготовили 42 площадки для проведения крещенских купаний, они пройдут 18 и 19 января, сообщает телеканал «360».
Специалисты оборудовали 49 майн и 10 купелей с деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями. На местах будут работать раздевалки, пункты обогрева и питания, передвижные туалеты.
Во всех местах крещенских купаний будут дежурить спасатели. Водолазы заранее провели проверку отведенных для купаний мест.
Крещенские купания могут быть опасны для неподготовленных людей и для тех, у кого есть склонности к сердечно-сосудистым заболеваниям и к инсультам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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