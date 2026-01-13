Крепкий рубль и ипотека: Почему регионы столкнулись с дефицитом жилья
Сегодня спрос растет только на элитные проекты, а дефицит жилья есть в 60% регионов, заявила НСН Ирина Радченко.
Застройщикам может помочь нарастить спрос только девальвация рубля, сейчас продаются в основном только элитные проекты из-за «дорогой» ипотеки, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
В 2025 году в Москве открылись продажи лишь в 40 новостройках. Это на 37% меньше, чем годом ранее, и одновременно является минимальным показателем за последние десять лет, пишет РБК со ссылкой на исследование. Самый редкий сегмент в структуре всех стартовавших в Москве в 2025 году проектов — это массовые новостройки (типового класса и класса комфорт). На первом месте бизнес и премиум. Радченко отметила, что такая тенденция сохранится и на 2026 год.
«Сегодня нет нормальной ипотеки, сокращается семейная ипотека, у застройщиков спрос падает. Последние два года они стали сокращать ввод новых площадок. Мы вошли в цикл, когда будут дальше сокращаться объемы. Сейчас большинство людей не могут получить ипотеку из-за высоких ставок, поэтому непонятно, когда восстановится спрос. За год ключевая ставка сильно не снизится. Застройщикам может помочь нарастить спрос только девальвация рубля. Пока у нас парадоксально крепкий рубль, все сидят в депозитах, при девальвации люди будут снимать деньги, покупать валюту сейчас неактуально, поэтому спрос может вырасти именно на котлованы», - пояснила она.
По ее словам, спрос растет только на элитные проекты, а дефицит жилья есть в 60% регионов.
«На этом фоне снижается ввод именно массового сегмента, так как спрос меньше. Сейчас у нас улучшают жилищные условия в основном люди, ипотека которым не нужна. На рынке стандартного жилья 70% покупок происходит через ипотеку. В элитном сегменте 70% квартир покупаются за наличные средства, грубо говоря, без ипотеки. Спрос на элитные проекты будет подогреваться, так как люди с большим доходом чаще всего могут инвестировать только в России сегодня. Поэтому у них обычно несколько квартир и домов в разных регионах страны. Дефицит жилья у нас есть сегодня в 60% городов, не везде застройщикам выгодно работать», - добавила собеседница НСН.
Никакого дефицита жилья экономкласса в Москве не будет, заявлял ранее НСН член Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Свириденко: Срок выселения Долиной из квартиры истекает 19 января
- В топе серебро: Ювелиры предупредили о подорожании драгоценностей
- АЕБ: Продажи новых легковушек в России в 2025 году упали на 17%
- В России призвали отменить мораторий на проверки Росздравнадзора
- Инфекция изнутри: Что привело к гибели младенцев в роддоме Новокузнецка
- Пожизненно лишенный свободы экс-сенатор Арашуков получил ещё 10 лет колонии
- Публичный реестр злостных неплательщиков алиментов заработал на «Госуслугах»
- Пойдут лесом: В Госдуме не верят в спасение российских заповедников
- В Госдуме назвали ЧП в роддоме в Новокузнецке преступлением против страны
- СМИ: В ЕС предложили запретить экспорт предметов роскоши в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru