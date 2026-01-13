«Сегодня нет нормальной ипотеки, сокращается семейная ипотека, у застройщиков спрос падает. Последние два года они стали сокращать ввод новых площадок. Мы вошли в цикл, когда будут дальше сокращаться объемы. Сейчас большинство людей не могут получить ипотеку из-за высоких ставок, поэтому непонятно, когда восстановится спрос. За год ключевая ставка сильно не снизится. Застройщикам может помочь нарастить спрос только девальвация рубля. Пока у нас парадоксально крепкий рубль, все сидят в депозитах, при девальвации люди будут снимать деньги, покупать валюту сейчас неактуально, поэтому спрос может вырасти именно на котлованы», - пояснила она.

По ее словам, спрос растет только на элитные проекты, а дефицит жилья есть в 60% регионов.

«На этом фоне снижается ввод именно массового сегмента, так как спрос меньше. Сейчас у нас улучшают жилищные условия в основном люди, ипотека которым не нужна. На рынке стандартного жилья 70% покупок происходит через ипотеку. В элитном сегменте 70% квартир покупаются за наличные средства, грубо говоря, без ипотеки. Спрос на элитные проекты будет подогреваться, так как люди с большим доходом чаще всего могут инвестировать только в России сегодня. Поэтому у них обычно несколько квартир и домов в разных регионах страны. Дефицит жилья у нас есть сегодня в 60% городов, не везде застройщикам выгодно работать», - добавила собеседница НСН.

Никакого дефицита жилья экономкласса в Москве не будет, заявлял ранее НСН член Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

