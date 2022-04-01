В Минпромторге заявили о решении вопроса с дефицитом бумаги в России

По его словам, ситуация нормализуется и никакого дефицита в ближайшее время не будет.

Он пояснил, что Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат, удовлетворяющий почти 80% ранее полученных заказов, нашёл партнёров в Индии и Китае, а также необходимые для производства ингредиенты из России.

«Это новый сорт бумаги, и она будет немножко другого цвета, не ярко-белая. Но при этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора, то есть она ещё будет экобумага», - добавил Евтухов.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России объявили о намерении проверить обоснованность повышения цен на офисную бумагу в стране, сообщает RT.