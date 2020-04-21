Кремль высказался о сроках выхода России из самоизоляции
Каких-либо конкретных решений в вопросе выхода россиян из самоизоляции пока не принималось. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, он подчеркнул, что глава государства занимается проработкой этого вопроса ежедневно. По словам представителя Кремля, Владимир Путин тесно общается с экспертами – для того, чтобы получать ежедневные апдейты по изменению эпидемиологической ситуации. Также Песков подчеркнул, что российские власти рассчитывают на сознательность и дисциплинированность жителей страны.
Ранее НСН писала, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 5 642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что более 45% случаев заражения протекают без симптомов. Таким образом общее число инфицированных в России выросло до 52 763 человек. Также сообщалось, что около ста журналистов в России имеют подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Также он добавил, что почти 500 представителей СМИ находятся на карантине по подозрению на COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru