Кремль высказался о сроках выхода России из самоизоляции

Ранее НСН писала, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 5 642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что более 45% случаев заражения протекают без симптомов. Таким образом общее число инфицированных в России выросло до 52 763 человек. Также сообщалось, что около ста журналистов в России имеют подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Также он добавил, что почти 500 представителей СМИ находятся на карантине по подозрению на COVID-19.

