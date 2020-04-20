В Кремле назвали главную проблему по борьбе с COVID-19 в регионах
Некоторые субъекты федерации испытывают недостаток индивидуальных средств защиты. Это признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такая же ситуация складывается с запасами медицинского оборудования для лечения больных коронавирусом.
В первую очередь, речь идёт об аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Кроме того, ощущается недостаточность резерва по фонду койко-мест, отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, этому есть объективные причины, передает RT. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что регионы ведут напряжённую работу по борьбе с инфекцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru