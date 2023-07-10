Кремль вновь откроют для посещения 11 июля

Для жителей и гостей столицы откроют Оружейную палату, музеи-соборы, выставку «Небесное воинство. Образ и почитание», а также обзорные и тематические экскурсии, в том числе по Александровскому саду.

«Посетители смогут познакомиться не только с территорией Кремля, но и с его окрестностями в сопровождении опытных экскурсоводов", – отметили в пресс-службе Музеев Кремля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Даниловском районе столицы в 2024 году появится Музей искусств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

