Кремль внимательно следит за информацией о новом штамме коронавируса в Великобритании
Кремль внимательно отслеживает информацию из Великобритании о мутировавшем там варианте коронавируса, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, решение о прекращении авиасообщения с Великобританией принимает штаб в правительстве.
Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией из-за широкого распространения там новой разновидности коронавируса. По данным главы Минздрава Мэтта Хэнкока, мутировавший вид распространяется значительно быстрее, чем COVID-19: он может быть заразнее других штаммов на 70%.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru