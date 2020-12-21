Кремль внимательно следит за информацией о новом штамме коронавируса в Великобритании

Кремль внимательно отслеживает информацию из Великобритании о мутировавшем там варианте коронавируса, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, решение о прекращении авиасообщения с Великобританией принимает штаб в правительстве.

Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией из-за широкого распространения там новой разновидности коронавируса. По данным главы Минздрава Мэтта Хэнкока, мутировавший вид распространяется значительно быстрее, чем COVID-19: он может быть заразнее других штаммов на 70%.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

