Кремль признал трудности с выпуском вакцины «Спутник V»
Некоторые компании в России испытывают проблемы с закупкой оборудования, необходимого для производства первой отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что производителей вакцины несколько, и в каждой компании ситуация разная, сообщает Ura.ru.
Сложности возникли, например, у свердловского «Медсинтеза», говорится в материале. У предприятия просто не оказалось оборудования – при огромном спросе её поставки сейчас затягиваются.
Ранее французское издание Challenges со ссылкой на дипломатический источник написало, что в телефонном разговоре 7 ноября президент РФ Владимир Путин якобы просил у французского коллеги Эммануэля Макрона помощи в производстве вакцины «Спутник V». Как утверждает «Коммерсантъ», после этого Москва потребовала от Парижа объяснений из-за утечки этой информации в СМИ.
В четверг Песков сказал журналистам, что в Кремле рассчитывают на старт поэтапной вакцинации россиян против коронавируса COVID-19 уже до Нового года.
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