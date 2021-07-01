Кремль признал проблемы в получении QR-кодов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что есть проблемы с получением столичных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.

Песков подчеркнул, что недоработки системы будут решены в течение недели, но иногда трудности могут возникать, так как все происходит в режиме чрезвычайной ситуации.

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По его словам, в данном случае приоритетом являются жизнь и здоровье граждан, а технические проблемы будут устранены.

Ранее сообщалось, что сотрудники некоторых подразделений ФСБ и ФСО не могут получить QR-коды, которые обязательны для посещения ресторанов Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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