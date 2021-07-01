Кремль признал проблемы в получении QR-кодов

По его словам, в данном случае приоритетом являются жизнь и здоровье граждан, а технические проблемы будут устранены.

Ранее сообщалось, что сотрудники некоторых подразделений ФСБ и ФСО не могут получить QR-коды, которые обязательны для посещения ресторанов Москвы.

