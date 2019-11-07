Кремль переложил вопрос об оплате ремонта ветхого жилья на правительство
Администрация президента не обсуждала идею оплаты ремонта ветхого жилья за счет жителей. Как сообщил пресс-секретарь главы государство Дмитрий Песков, решение этого вопроса — прерогатива правительства.
Ранее Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан. Речь о жилых зданиях, уровень износа которых превышает 70%. Общая площадь таких домов в стране превышает 25 млн кв. м. Однако, законопроект сохраняет все действующие гарантии жилищных прав граждан, проживающих в аварийном фонде, и предусматривает введение дополнительных мер их господдержки при переселении.
Инициативу Минстроя обсуждают на парламентских слушаниях в Госдуме.
Как ранее писала НСН, против идеи выступил глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор. Он считает, что «очередной способ переводить жилье, находящееся на грани аварийного, в грань ветхого, и, тем самым, не сносить».
Общественники предложили растянуть программу расселения аварийного жилья на более длительный срок.
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