Кремль переложил вопрос об оплате ремонта ветхого жилья на правительство

7 ноября 201920:19

Администрация президента не обсуждала идею оплаты ремонта ветхого жилья за счет жителей. Как сообщил пресс-секретарь главы государство Дмитрий Песков, решение этого вопроса — прерогатива правительства.

Ранее Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан. Речь о жилых зданиях, уровень износа которых превышает 70%. Общая площадь таких домов в стране превышает 25 млн кв. м. Однако, законопроект сохраняет все действующие гарантии жилищных прав граждан, проживающих в аварийном фонде, и предусматривает введение дополнительных мер их господдержки при переселении.

Минстрой объяснил, как россияне оплатят ремонт ветхого жилья

Инициативу Минстроя обсуждают на парламентских слушаниях в Госдуме.

Как ранее писала НСН, против идеи выступил глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор. Он считает, что «очередной способ переводить жилье, находящееся на грани аварийного, в грань ветхого, и, тем самым, не сносить».

Общественники предложили растянуть программу расселения аварийного жилья на более длительный срок.

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
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