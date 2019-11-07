Кремль переложил вопрос об оплате ремонта ветхого жилья на правительство

Администрация президента не обсуждала идею оплаты ремонта ветхого жилья за счет жителей. Как сообщил пресс-секретарь главы государство Дмитрий Песков, решение этого вопроса — прерогатива правительства.

Ранее Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан. Речь о жилых зданиях, уровень износа которых превышает 70%. Общая площадь таких домов в стране превышает 25 млн кв. м. Однако, законопроект сохраняет все действующие гарантии жилищных прав граждан, проживающих в аварийном фонде, и предусматривает введение дополнительных мер их господдержки при переселении.