Кремль оценил ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку текущей ситуации по коронавирусу с учётом роста числа инфицированных. По его словам, в Кремле обеспокоены такой статистикой активного прогресса эпидемии.

Песков отметил, что именно по этой причине делаются активные усилия, направленные на соблюдение гражданами строгих мер предосторожности и профилактики, передает RT. Он призвал соотечественников выполнять все предписания, чтобы не допустить осложнения ситуации.

Вместе с тем, представитель Кремля подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка находится под контролем, несмотря на столь нерадостную динамику, отмечает «Свободная пресса».