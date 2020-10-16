Кремль оценил ситуацию с коронавирусом в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку текущей ситуации по коронавирусу с учётом роста числа инфицированных. По его словам, в Кремле обеспокоены такой статистикой активного прогресса эпидемии.
Песков отметил, что именно по этой причине делаются активные усилия, направленные на соблюдение гражданами строгих мер предосторожности и профилактики, передает RT. Он призвал соотечественников выполнять все предписания, чтобы не допустить осложнения ситуации.
Вместе с тем, представитель Кремля подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка находится под контролем, несмотря на столь нерадостную динамику, отмечает «Свободная пресса».
По данным оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в России за последние 24 часа идентифицировано 15 150 новых заражений. Это рекордное число с начала пандемии. Наибольший прирост даёт Москва - 5049 случаев.
Мэр столицы Сергей Собянин пообещал, что городские власти предпримут все необходимые меры для недопущения жёстких ограничительных мер и повторного закрытия бизнеса, сообщает Ura.ru.
При этом Собянин отметил, что бизнес в Москве уже продемонстрировал, что умеет довольно оперативно восстанавливаться после даже самых жестких карантинных мер.
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