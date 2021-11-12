Кремль оценил идею введение платы за лечение непривитых COVID-больных

Руководство России не обсуждает идею введения платного лечения от COVID-19 пациентов, которые не сделали прививку от коронавируса. С таким комментарием выступил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что «об этом никогда речь не шла». Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что власти Сингапура решили с 8 декабря не оплачивать медицинские счета за лечение коронавирусных больных, которые не стали вакцинироваться. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили также предложила ввести платное лечение для непривитых, чтобы стимулировать граждан активнее вакцинироваться.