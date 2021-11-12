Кремль оценил идею введение платы за лечение непривитых COVID-больных
Руководство России не обсуждает идею введения платного лечения от COVID-19 пациентов, которые не сделали прививку от коронавируса. С таким комментарием выступил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что «об этом никогда речь не шла». Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что власти Сингапура решили с 8 декабря не оплачивать медицинские счета за лечение коронавирусных больных, которые не стали вакцинироваться. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили также предложила ввести платное лечение для непривитых, чтобы стимулировать граждан активнее вакцинироваться.
Как отметил Дмитрий Песков, Кремль отслеживает ситуацию с оригинальными мерами в регионах по борьбе с коронавирусом, в частности, введение системы QR-кодов. По словам пресс-секретаря, субъекты федерации делают все возможное для того, чтобы бороться с COVID-19 в условиях «весьма и весьма повышенной эпидемиологической опасности».
При этом Пеков подчеркнул, что основным центром по работе, связанной с противодействием пандемии остаётся федеральный правительственный штаб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru