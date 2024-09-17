Кремль не получал обращений от жителей Суджи об открытии гумкоридора
Кремль не получал обращений от родственников жителей Суджанского района Курской области с просьбой об открытии гуманитарного коридора. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он указал, что впервые об этом слышит.
«Как оно направлялось? Мы, к сожалению, ничего не получали на этот счёт»,— заключил представитель Кремля.
По данным издания, обращение об открытии гуманитарного коридора было направлено президентам России и Украины.
Ранее правительство РФ выделило пострадавшим в Курской области более трёх млрд рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru