Кремль не получал обращений от жителей Суджи об открытии гумкоридора

Кремль не получал обращений от родственников жителей Суджанского района Курской области с просьбой об открытии гуманитарного коридора. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он указал, что впервые об этом слышит.

«Как оно направлялось? Мы, к сожалению, ничего не получали на этот счёт»,— заключил представитель Кремля.

По данным издания, обращение об открытии гуманитарного коридора было направлено президентам России и Украины.

Ранее правительство РФ выделило пострадавшим в Курской области более трёх млрд рублей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияВСУКурская ОбластьДмитрий Песков

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