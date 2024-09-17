Кремль не получал обращений от жителей Суджи об открытии гумкоридора

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он указал, что впервые об этом слышит.

«Как оно направлялось? Мы, к сожалению, ничего не получали на этот счёт»,— заключил представитель Кремля.

По данным издания, обращение об открытии гуманитарного коридора было направлено президентам России и Украины.

Ранее правительство РФ выделило пострадавшим в Курской области более трёх млрд рублей, сообщает RT.

