СМИ: ВСУ перебросили дополнительные силы под курскую Суджу

По его словам, командование ВСУ намерено сформировать под Суджей ударный кулак и нанести удар по российской обороне. Обстановку на этом участке боец назвал напряженной.

«Очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем», - отметил Аид.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. На этой неделе российские силы начали контрнаступление с целью вытеснения противника, напоминает «Радиоточка НСН».

