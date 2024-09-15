СМИ: ВСУ перебросили дополнительные силы под курскую Суджу
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает подразделения под город Суджа в Курской области, пишет РИА Новости со ссылкой на российского бойца с позывным Аид.
По его словам, командование ВСУ намерено сформировать под Суджей ударный кулак и нанести удар по российской обороне. Обстановку на этом участке боец назвал напряженной.
«Очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем», - отметил Аид.
Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. На этой неделе российские силы начали контрнаступление с целью вытеснения противника, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru