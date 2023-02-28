Кремль допустил возможность переговоров с Украиной

Урегулирования ситуации с Украиной возможно за столом переговоров, но только при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков не исключил возможность переговоров с альтернативными силами Украины

Он подчеркнул, что приоритетом для России является достижение целей спецоперации. По словам официального представителя Кремля, пока нет никаких гарантий готовности Киева к мирным переговорам.

Ранее Песков заявлял, что Киев «продолжает благоволить нацистам и нацистским проявлениям в обществе». Также пресс-секретарь президента указал на то, что украинские власти целенаправленно работают над тем, чтобы поддерживать в гражданах бывшей советской республики такой настрой, используя для этого все возможности.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПереговорыРоссийско-украинские ОтношенияДмитрий Песков
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