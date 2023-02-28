Кремль допустил возможность переговоров с Украиной
Урегулирования ситуации с Украиной возможно за столом переговоров, но только при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что приоритетом для России является достижение целей спецоперации. По словам официального представителя Кремля, пока нет никаких гарантий готовности Киева к мирным переговорам.
Ранее Песков заявлял, что Киев «продолжает благоволить нацистам и нацистским проявлениям в обществе». Также пресс-секретарь президента указал на то, что украинские власти целенаправленно работают над тем, чтобы поддерживать в гражданах бывшей советской республики такой настрой, используя для этого все возможности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Минобороны заявило о попытке ВСУ нанести удар по Кубани и Адыгее
- СМИ: Убийца журналистки Дугиной служила в Нацгвардии Украины
- СМИ: Беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома» в Московской области
- «Сплин» и «Би-2» убрали из фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack»
- Депутат Рады ожидает, что наступление ВСУ начнется через Мелитополь и Бердянск
- Москвича посадили на четыре года за въезд в ограждение на Пушкинской площади
- Лавров: Брюссель злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном
- В работе Яндекс Музыки произошел сбой
- Советник Пушилина заявил, что Артемовск потерян для Украины
- Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru