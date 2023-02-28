Кремль допустил возможность переговоров с Украиной

Он подчеркнул, что приоритетом для России является достижение целей спецоперации. По словам официального представителя Кремля, пока нет никаких гарантий готовности Киева к мирным переговорам.

Ранее Песков заявлял, что Киев «продолжает благоволить нацистам и нацистским проявлениям в обществе». Также пресс-секретарь президента указал на то, что украинские власти целенаправленно работают над тем, чтобы поддерживать в гражданах бывшей советской республики такой настрой, используя для этого все возможности.