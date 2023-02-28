Песков сообщил, что мешает прекращению спецоперации

Положение дел на Украине не дает возможности надеяться на прекращение специальной военной операции, сообщил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Киев «продолжает благоволить нацистам и нацистским проявлениям в обществе». Также пресс-секретарь президента указал на то, что украинские власти целенаправленно работают над тем, чтобы поддерживать в гражданах бывшей советской республики такой настрой, используя для этого все возможности.

Подчеркивается, что из-за этого Москва сможет начать переговоры с руководством Украины после достижения целей СВО.

Ранее Песков заявил, что план Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине следует тщательно изучить, на что уйдет длительное время.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСпецоперацияУкраина
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