Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за незаконный запуск БПЛА

В прокуратуре уточнили, что в связи с решением оперативного штаба Москвы в столице сейчас действует запрет на полеты всех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кроме тех, которые используются для нужд государства. За нарушение правил использования воздушного пространства грозит административная ответственность в виде штрафов – для граждан до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц вплоть до административного приостановления деятельности до 90 суток. Также предусмотрена и уголовная ответственность.

Помимо прочего, по время праздничных мероприятий в честь Дня Победы нельзя запускать петарды, фейерверки и прочую пиротехнику.

Также в прокуратуре напомнили, что такие изделия нельзя использовать в местах массового пребывания людей, за это также предусмотрена административная ответственность.

