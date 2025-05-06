Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за незаконный запуск БПЛА
Прокуратура Москвы предупредила, что гражданам грозит административная и уголовная ответственность за несанкционированный запуск любых летательных аппаратов в воздушном пространстве столицы, сообщила пресс-служба ведомства.
В прокуратуре уточнили, что в связи с решением оперативного штаба Москвы в столице сейчас действует запрет на полеты всех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кроме тех, которые используются для нужд государства. За нарушение правил использования воздушного пространства грозит административная ответственность в виде штрафов – для граждан до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц вплоть до административного приостановления деятельности до 90 суток. Также предусмотрена и уголовная ответственность.
Помимо прочего, по время праздничных мероприятий в честь Дня Победы нельзя запускать петарды, фейерверки и прочую пиротехнику.
Также в прокуратуре напомнили, что такие изделия нельзя использовать в местах массового пребывания людей, за это также предусмотрена административная ответственность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru