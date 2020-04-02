Кремль анонсировал новое обращение Путина к нации
Владимир Путин готовит новое обращение к нации. Как пишет РБК, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, оно может быть выпущено в эфир телеканалов после 16:00. Представитель Кремля уточнил, что сейчас Путин работает над текстом обращения в своей резиденции в Ново-Огарево, сообщает РИА ФАН.
Напомним, в предыдущий раз глава государства выступил с телеобращением к россиянам 25 марта. В выступлении, посвященном ситуации с распространением COVID-19, глава государства, в частности, объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, отмечает Ura.ru.
Предполагается, что новое обращение может быть посвящено продлению нерабочего периода. Накануне, 1 апреля, с таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Также о необходимости продления заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта, которое он сделал в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сказано в сообщении Кремля.
Так, поручено правительству России с 1 апреля в течение трёх месяцев ежемесячно осуществлять дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет, которые также имеют право на получение материнского капитала.
По поручению главы государства будет сформирован перечень экономических сфер, наиболее пострадавших в том числе в связи с распространением коронавируса.
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