Кредиты погибших на СВО и инвалидов I группы спишут за счет банков

Кредиты, в том числе, по ипотеке мобилизованным гражданам, которые погибнут или получат первую группу инвалидности во время специальной военной операции на Украине, будут погашаться за счет самих банков, а не государства. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он уточнил, что пока в соответствующем законопроекте т акая норма не прописана. Такой порядок списания кредитов подтвердил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. При этом Аксаков признал, что такой вариант может сказаться на порядке выдачи кредитов и процентных ставках из-за роста рисков для кредитных организаций.

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Ранее в Госдуму был внесён законопроект о предоставлении участникам СВО кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок призыва. В случае гибели призванного заёмщика обязательства по кредиту предлагается прекращать с учетом лимитов, которые установят Центробанк и кабинет министров.

Ранее вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что предприниматели столкнулись с невозможностью передачи ИП другим лицам в случае мобилизации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Списание ДолговСпецоперацияКредиты
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