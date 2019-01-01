Кредитная нагрузка россиян выросла в полтора раза за 5 лет

Долговая нагрузка россиян увеличилась в полтора раза за последние пять лет. Такие выводы были представлены специалистами Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в обзоре закредитованности населения.

Эксперты рассказали, что сейчас на погашение долга среднестатистическому заемщику требуется 11 ежемесячных зарплат. Как сообщает Ura.ru, пять лет назад гражданам хватало около семи зарплат, а еще в прошлом году 9-10 ежемесячных окладов.

Кроме того в НАПКА уведомили, что кредитные обязательства сейчас имеют 75% экономически активного населения, при этом 10% заемщиков зарабатывают менее 50 тысяч рублей. Таким образом им приходится тратить больше половины своего дохода на погашение кредитов.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил на выступлении в Госдуме об отсутствии пузыря на рынке потребительского кредитования. Глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», бывший вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что говорить о существовании кредитного пузыря неправильно.

