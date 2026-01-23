МВД: В Подмосковье задержали подозреваемых в краже 104 картин
Подозреваемые в краже 104 картин из частной коллекции были задержаны в Московской области. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, картины были похищены из помещения, принадлежащая одному из учёных. Похитителю, которому несколько приходилось возвращаться на место преступления, помогала женщина, знавшая место хранения произведений искусства и способ отключения сигнализации.
Волк отметила, что все похищенные картины были обнаружены в квартире подозреваемого, их общая стоимость составляет 32 млн рублей.
«В настоящее время фигурант заключён под стражу. Его сообщница находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», - заключила она.
Ранее в Бельгии неизвестные похитили несколько экспонатов, включая золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее Наполеону Бонапарту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
