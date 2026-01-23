МВД: В Подмосковье задержали подозреваемых в краже 104 картин

По её словам, картины были похищены из помещения, принадлежащая одному из учёных. Похитителю, которому несколько приходилось возвращаться на место преступления, помогала женщина, знавшая место хранения произведений искусства и способ отключения сигнализации.

Волк отметила, что все похищенные картины были обнаружены в квартире подозреваемого, их общая стоимость составляет 32 млн рублей.

«В настоящее время фигурант заключён под стражу. Его сообщница находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», - заключила она.

Ранее в Бельгии неизвестные похитили несколько экспонатов, включая золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее Наполеону Бонапарту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».