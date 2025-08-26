Кравцов заявил о готовности системы образования к учебному году

Российская система образования готова к новому учебному году, считает министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом он заявил на XII Общероссийском родительском собрании в Москве.

«Мы только что у... заместителя председателя правительства Дмитрия Николаевича Чернышенко провели такое селекторное совещание, на котором обсудили готовность системы образования к учебному году», - поделился глава Минпросвещения.

По словам Кравцова, в целом система образования РФ готова к началу учебного года.

Ранее Минпросвещения определило обязательные предметы для получения основного общего образования в учебном году 2026/2027, напоминает RT. В список вошли в том числе русский язык, литература, история, математика, музыка, основы безопасности и защиты Родины.

