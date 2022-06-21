Кравцов заявил, что школьников не будут выгонять на мороз для поднятия флага

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что стандарт проведения церемонии поднятия национального флага в российских школах утвержден и направлен в регионы, сообщает РИА Новости.

В России утвердили стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах

По его словам, в документе максимально понятно прописаны все детали. Так, церемония будет проводиться в начале учебной недели в одном из помещений школы или на улице, а участвовать в ней будут школьники, продемонстрировавшин лучшие показатели как в учебе, так и, например, в спорте.

«Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, никто не будет выгонять ребят на мороз или под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе», - заключил Кравцов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 970 млн рублей будет выделено на закупку государственной символики для школ страны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: victorymuseum.ru
ТЕГИ:МинпросветШколыФлаг России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры