Кравцов заявил, что школьников не будут выгонять на мороз для поднятия флага
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что стандарт проведения церемонии поднятия национального флага в российских школах утвержден и направлен в регионы, сообщает РИА Новости.
По его словам, в документе максимально понятно прописаны все детали. Так, церемония будет проводиться в начале учебной недели в одном из помещений школы или на улице, а участвовать в ней будут школьники, продемонстрировавшин лучшие показатели как в учебе, так и, например, в спорте.
«Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, никто не будет выгонять ребят на мороз или под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе», - заключил Кравцов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 970 млн рублей будет выделено на закупку государственной символики для школ страны.
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